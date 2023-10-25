У Зеленського назвали п'ять головних цілей Росії на цьому етапі війни

Росія на цьому етапі війни має п'ять головних цілей.

Про них розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, Росія на цьому етапі війни "істерично вкладається" у:

"у масштабні "м'ясні" контрштурми, щоб пройти хоча б на 500 метрів. Заради пропагандистських цілей.

у провокування інших осередків нестабільності в різних регіонах. І пролонгацію цих нестабільностей, щоб максимально відвернути увагу демократій від підтримки України.

в обов'язкове заморожування конфлікту, зниження інтенсивності бойових дій і збереження своєї присутності на частині окупованих територій. З подальшим виходом на наступні етапи війни.

у постійний пошук ракет/снарядів/дронів у третіх країнах та створення мережі виробництв у межах умовного терористичного Альянсу.

у переведення війни в позиційну без істотного просування сторін, щоб частково відновити вплив на глобальні дисекції".

Політик зазначив, що усі ці цілі є передбачуваними та примітивними. На його думку, вони "легко усувається жорсткою принциповою позицією коаліції країн демократії"

Подоляк закликав партнерів допомогти довести війну до справедливого фіналу, аби "отримати архітектуру нового глобального порядку".

Раніше британська розвідка назвала вирішальний фактор у деокупації лівобережжя Херсонської області.

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