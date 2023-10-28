В Україні спливли "вагнерівці": хто підібрав недобитків Пригожина

Командир чеченського спецпідрозділу "Ахмат" похвалився поповненням.
Колишні найманці російської ПВК “Вагнер”, розформованої після загибелі її лідерів Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна, масово переходять до чеченського спецпідрозділу “Ахмат”, який підпорядкований "Росгвардії".
Про це заявив у своєму Telegram-каналі командир цього загону Апті Алаудінов.
За його словами, “вагнерівці” й раніше переходили до чеченського підрозділу, але тепер це стало масовим явищем.
“Зараз у нас пішло таке масове поповнення із бійців ПВК "Вагнер". Зараз вони пішли до мене, у різні загони”, - повідомив він.
Алаудінов стверджує, що до спецпідрозділу “Ахмат” перейшли колишні командири ПВК “Вагнер”, а до них приєднуються і колишні рядові бійці.
Крім того, він зазначив, що деякий час "Ахмат" та "Вагнер" навіть були сусідами на позиціях, які займали окупанти на лінії фронту.
Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони повідомили, що найманці ПВК "Вагнер" підписують контракти з Міноборони РФ і повертаються на фронт в Україну.
Читайте також: