ЄС відстає від планів щодо постачання Україні боєприпасів - Bloomberg

Європейський Союз відстає від своїх планів надати Україні мільйон артилерійських снарядів до березня. Це потенційно дає російським силам перевагу в постачанні боєприпасів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Слід зауважити, що раніше ЄС пообіцяв надати Україні артилерійські боєприпаси протягом 12 місяців. Спочатку передавання мало відбутися з наявних запасів, а потім - через контракти про спільні закупівлі та збільшення промислових потужностей.

Втім, минуло вже більше половини цього часу, але план виконаний лише на 30%. Видання пише, що, виходячи з обсягу контрактів, підписаних на сьогоднішній день, ЄС ризикує не досягнути своєї цілі. Також джерела зазначають, що кілька держав-членів Євросоюзу приватно звернулися до відділу зовнішньої політики блоку з проханням продовжити цей термін.

Сполучені Штати, які мають на меті збільшити власне виробництво приблизно до 1 мільйона снарядів на рік у 2024 році, закликали ЄС активізувати свої зусилля.

"Оскільки контрнаступ України досягає обмеженого прогресу, а союзники готуються до тривалої війни, постачання боєприпасів, обіцяні ЄС, мають вирішальне значення для того, щоб допомогти Україні не відставати від виробництва Росії. За деякими оцінками, наступного року російські заводи поставлять 2 мільйони патронів, тоді як Москва також отримала постачання з Північної Кореї та продовжує шукати снаряди радянських часів", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що також конфлікт Ізраїлю та ХАМАС створює додаткові ризики для постачання зброї в Україну.

"Хоча наразі загальні вимоги Ізраїлю та України щодо боєприпасів не дуже збігаються, навіть відведення невеликої кількості 155-мм артилерійських снарядів від Києва, якщо вони знадобляться Ізраїлю, має значення, коли їх кількість настільки обмежена", - пише видання.

Нагадаємо, Politico повідомило, що депутати ЄС пропонують передати Україні військову техніку. Як пише видання, євродепутати хочуть знайти практичне застосування для 146 одиниць бронетехніки, конфіскованих 2022-го.

Читайте також: