У Європі говорять не про перемогу, а про реалістичний план виживання України – Washington Post

В Європі занепокоєні, що в разі повернення до влади Дональд Трампа у США сума допомоги Україні від Вашингтона суттєво зменшиться, якщо не припиниться взагалі.

За 20 місяців, що минули від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, союзники Києва надали військову та іншу допомогу на суму понад 230 мільярдів доларів. Протягом наступних 20 місяців ймовірність того, що Київ отримає хоча б частину цієї суми, є малою.

Про те, чи припинить Захід допомагати Україні, йдеться у статті Washington Post.

Загроза повернення Трампа до Білого дому

В Європі занепокоєні, що в разі повернення до влади Дональда Трампа у США сума допомоги Україні від Вашингтона суттєво зменшиться, якщо не припиниться взагалі.

"Зараз у європейських столицях мало хто серйозно говорить про перемогу Києва, принаймні не найближчим часом. Потрібен реалістичний план виживання України", – пишуть у статті.

У зв’язку з тим, що підтримка виборців Трампа і Байдена за результатами низки останніх опитувань, власне, не відрізняється, європейські лідери нарешті зрозуміли, що другий термін Трампа цілком можливий.

Натомість європейські лідери сповнені рішучості, щоб такі зміни у Вашингтоні не застали їх зненацька, як 2016 року.

Минулого місяця міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок полетіла до Техасу перед тим, як відвідати Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку. В Остіні вона зустрілася з губернатором Техасу, республіканцем Грегом Ебботтом.

Як республіканці бачать світ – менше України, більше Китаю

Бербок розповіла журналістам видання, що мета зустрічі полягала в бажанні Берліна зрозуміти, "як республіканці бачать світ" у разі повернення Трампа до Білого дому.

За інформацією WP, у Європі також формується консенсус щодо того, який підхід мати до республіканців у Конгресі.

"Щоб аргументувати продовження допомоги США Україні, ідея полягає в тому, щоб менше говорити про Україну, а більше про Китай – і як не спровокувати напад на Тайвань", – зазначають у статті.

Високопоставлений європейський чиновник з питань безпеки в розмові із журналістами зізнався, що законодавцям від Республіканської партії було надіслано саме такий посил: "Якщо ви хочете зайняти серйозну позицію щодо Китаю, ви повинні досягти успіху в Україні".

Європа без США може не впоратися з допомогою Україні

Ніхто не думає, що європейські союзники зможуть закрити дірку, яка залишиться у разі відсутності військової допомоги США, що становить майже половину всієї військової допомоги Україні. Але навіть оптимістичний сценарій – якщо Вашингтон продовжить допомогу після президентських виборів 2024 року, хоча й на значно нижчому рівні – може становити серйозну загрозу для України, попереджає WP.

"Путін перебільшував, але не сильно, коли нещодавно заявив, що у Києва закінчаться боєприпаси за тиждень, якщо Захід скоротить постачання. Тим часом Кремль, який перевів російську економіку на військові рейки, відновлює свої виснажені сили швидше, ніж багато хто уявляв можливим", – припускають у виданні.

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У Washington Post вважають, що навіть якщо Байдену вдасться проштовхнути через Конгрес пакет допомоги для України на 61,4 мільярда доларів, який буде прив'язаний до меншого пакету допомоги Ізраїлю, це вже не суттєво допоможе. Послаблення підтримки Києва з боку Республіканської партії затьмарило перспективи майбутніх вливань, навіть якщо Байдена переоберуть. Навпаки, потреби України є негайними.

"Для Європи постає питання, як зберегти життя Україні. Відповідь залишається туманною – і час на боці Путіна", – підсумовують у статті.

Раніше ми писали, як загострення на Близькому Сході вже відволікає увагу Заходу від війни Росії проти України.

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