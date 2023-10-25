Як схуднути після настання менопаузи та почуватися здоровою

Що робити, щоб схуднути під час клімаксу та бути здоровою.

Як свідчить статистика, третина жінок у віці 50+ не лише мають зайву вагу, їх вага часто-густо наближається до першої стадії ожиріння. І це не просто збільшення ваги. Після менопаузи у жінок найчастіше розвивається ожиріння за чоловічим типом, за якого значна частина жиру накопичується в зоні живота. Тому жінок у цьому віці так часто цікавлять питання "що потрібно їсти, щоб схуднути в животі", "як прибрати жир на животі" тощо.

Але схуднення під час клімаксу – це не лише питання краси, а й здоров'я, ожиріння підвищує ризик розвитку гіпертонії, хвороб серця, діабету другого типу та інших небезпечних захворювань.

Звідки береться зайва вага під час клімаксу

По‑перше, з віком взагалі знижується активність.

А під час менопаузи більшість жінок стикаються з припливами, гіпертонією та іншими проблемами зі здоров’ям, енергії й сил на підтримання звичного рівня активності стає ще менше.

Але навіть якщо жінка продовжує, як і раніше, займатися спортом, з віком суттєво зменшується швидкість, з якою організм використовує енергію під час фізичних вправ, ефективність тренувань знижується.

По-друге, знижується швидкість метаболізму, і не в останню чергу через зменшення рівня гормону естрогену.

Як визначити, чи потрібно вам худнути

Для цього проведіть простий тест – виміряйте обсяг вашої талії. Якщо обсяг талії 80 сантиметрів, треба намагатися схуднути.

Як же схуднути після менопаузи

Схуднути після менопаузи можна за допомогою дієти та щоденних вправ.

Спорт

Щоб скинути вагу після настання менопаузи, потрібно тренуватися більше або інтенсивніше, ніж раніше, щоб досягти того ж результату.

Якщо ви полюбляєте аеробні навантаження, займайтеся ними довше або виконуйте вправи більш інтенсивно.

Чудово підійдуть для схуднення силові тренування. Чим вищий відсоток м’язової тканини у вашому тілі, тим кращий обмін речовин. І від певного моменту м’язи починають спалювати зайвий жир, навіть якщо ви нічого не робите.

Дієта

Уповільнений метаболізм означає, що значна частина з’їденого перетворюється не на енергію, а на калорії.

Тому, по‑перше, треба зменшити кількість калорій – денна норма споживання калорій жінками після менопаузи становить від 1300 до 2000 калорій, залежно від того, наскільки активний спосіб життя вони ведуть.

По‑друге, треба переглянути дієту та збільшити частку таких продуктів, як свіжі фрукти й овочі, цільнозернові злаки, боби, продукти з високим вмістом клітковини та харчових волокон. А частку м’ясних продуктів, особливо обробленого м’яса, а також легких вуглеводів і цукру варто знизити.

Але уникайте суворих дієт. Хоча може виникнути бажання спробувати дуже низькокалорійну дієту для швидкого зниження маси тіла, цього робити не рекомендується. Значне обмеження калорій викликає втрату м'язової маси і, як наслідок, зменшення швидкості обміну речовин. Тому дуже низькокалорійні дієти хоча і призведуть до короткочасної втрати ваги, але маса тіла з часом зросте знову.

Крім того, недостатнє споживання калорій і зниження м'язової маси можуть призвести до втрати кісткової маси та розвитку остеопорозу.

Контроль гормонів

Після настання менопаузи бажано перевірити баланс гормонів щитоподібної залози. Часто після настання клімаксу у жінок виникають проблеми зі щитоподібною залозою, які і призводять до набору зайвої ваги.

Слідкуйте за рівнем цукру в крові, намагайтеся знизити кількість споживаних цукрів та алкоголю.

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