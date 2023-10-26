ЕС отстает от планов по поставке Украине боеприпасов — Bloomberg

Европейский Союз отстает от своих планов предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов до марта. Это потенциально дает российским силам преимущество в снабжении боеприпасами.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые по этому вопросу.

Следует отметить, что ранее ЕС пообещал предоставить Украине артиллерийские боеприпасы в течение 12 месяцев. Сначала передача должна была состояться из имеющихся запасов, а затем – через контракты о совместных закупках и увеличении промышленных мощностей.

Впрочем, прошло уже больше половины этого времени, но план выполнен всего на 30%. Издание пишет, что исходя из объема контрактов, подписанных на сегодняшний день, ЕС рискует не достичь своей цели. Также источники отмечают, что несколько государств-членов Евросоюза частно обратились в отдел внешней политики блока с просьбой продлить этот срок.

Соединенные Штаты, преследующие цель увеличить собственное производство примерно до 1 миллиона снарядов в год в 2024 году, призвали ЕС активизировать свои усилия.

"Поскольку контрнаступление Украины достигает ограниченного прогресса, а союзники готовятся к длительной войне, поставки боеприпасов, обещанные ЕС, имеют решающее значение для того, чтобы помочь Украине не отставать от производства России. По некоторым оценкам, в следующем году российские заводы поставят 2 миллиона патронов, тогда Москва также получила поставки из Северной Кореи и продолжает искать снаряды советских времен", — говорится в материале.

Отмечается, что конфликт Израиля и ХАМАС создает дополнительные риски для поставки оружия в Украину.

"Хотя общие требования Израиля и Украины относительно боеприпасов не очень совпадают, даже отвод небольшого количества 155-мм артиллерийских снарядов от Киева, если они понадобятся Израилю, имеет значение, когда их количество настолько ограничено", — пишет издание.

Напомним, Politico сообщило, что депутаты ЕС предлагают передать Украине военную технику. Как пишет издание, евродепутаты хотят найти практическое применение для 146 единиц бронетехники, конфискованных в 2022 году.

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