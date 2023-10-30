У Запоріжжі агент РФ встановив на вулицях приховані камери для стеження за колонами ЗСУ

У Запоріжжі правоохоронці затримали агента ФСБ, який встановив приховані камери на дорогах міста, щоб шпигувати за колонами ЗСУ. Зрадник збирав розвіддані про маршрути руху та кількість техніки і військових Сил оборони, які відправлялися на передову.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Одним із перших завдань цього зрадника був збір відомостей про місцеве обласне управління СБУ. Таким чином він потрапив у поле зору внутрішньої безпеки та контррозвідки української спецслужби, які почали документувати протиправну діяльність російського агента. Встановлено, що для відслідковування колон ЗСУ зрадник встановив уздовж основних автошляхів регіону власні приховані вебкамери. Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно виявили і деактивували приховані відеопристрої", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в СБУ, у зоні особливої уваги РФ були колони важкої бронетехніки та артилерії ЗСУ, які залучені до контрнаступальних операцій на південному фронті.

Зрадник встановив камери у локаціях, на які йому вказав "куратор" з ФСБ. Камери мали здійснювати безперервну онлайн-трансляцію автомобільного трафіку з наданням віддаленого доступу кадровим співробітникам ФСБ.

За виконання ворожого завдання російська спецслужба надіслала на банківську картку свого агента грошову винагороду у розмірі 30 тисяч гривень.

СБУ затримала агента під час технічної перевірки однієї з вебкамер.

За даними слідства, поплічником агресора виявився місцевий житель. Наприкінці вересня цього року він дистанційно вийшов на адміністратора прокремлівського Телеграм-каналу і запропонував йому свою допомогу у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на Одещині рецидивіст намагався "прорвати" кордон та переправити ухилянтів до невизначеного Придністров’я.

Читайте також: