Окупанти розстріляли полонених українських захисників – соцмережі (фото)

Офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

Український блогер, громадський активіст та волонтер Сергій Стерненко повідомив, що у Запорізькій області на Токмацькому напрямку росіяни розстріляли українських полонених.

Про це Стерненко написав у соцмережі Х (Тwitter) і опублікував моторошні фото, зняті, ймовірно, з квадрокоптера.

Судячи з шевронів, на фото - загиблі нацгвардійці / Фото: Telegram / Сергій Стерненко

За його інформацією, росіяни взяли українських солдатів (ймовірно нацгвардійців) у полон, потім зв'язали їм руки і вбили.

"Ці фотографії жахають. Але світ має побачити докази ще одного військового злочину, скоєного російськими терористами. Ті, хто каже, що ми повинні миритися з російським терором, підтримують злочини. Це зло треба тільки знищити. Інакше воно скоро постукає у ваші власні двері", – зазначив Стерненко.

Стерненко запевнив, що частину вбивць уже ліквідовано

У Телеграм волонтер додав, що ця жахлива історія сталася кілька днів тому на Токмацькому напрямку.

"Видно, що воїнам звʼязали руки за спиною, а потім вбили. Судячи з шевронів, це були нацгвардійці. За них помстилися дуже швидко. Частину вбивць вже ліквідовано", – уточнив він.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки не було.

Нагадаємо, у доповіді ООН йшлося про те, що окупанти змушували полонених українців доставляти боєприпаси мінними полями, 2 полонених стратили.

Раніше українців шокувало жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами, на якому загарбники відрізають чоловікові голову. Ролик поширили російські телеграм-канали 11 квітня 2023 року, проте коли і де його знято, невідомо.

Журналісти із CNN заявили, що виявили ще одне жахливе відео, на якому, ймовірно, обезголовили двох українських військових.

Також нагадємо про Героя України Олександра Мацієвського, якого росіяни вбили за слова "Слава Україні!".