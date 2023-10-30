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У Рівному зафіксували смерть від лептоспірозу – вперше за 7 років

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Рівному зафіксували смерть від лептоспірозу – вперше за 7 років

Щур / Фото: Pexels

Востаннє смертельний випадок у Рівненській області реєстрували сім років тому.

У Рівному у жовтні 2023 року від лептоспірозу помер чоловік. Востаннє смертельний випадок в області реєстрували 2016 року.   

Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"У ході епідрозслідування було встановлено, що імовірним фактором зараження стало вживання немитих овочів та фруктів, що були обсімененні випорожненнями заражених мишовидних",- повідомили спеціалісти.

Загалом 2023 року зареєстрували чотири випадки захворювання на лептоспіроз у Дубенському та Рівненському районах, це на два випадки менше, ніж за аналогічний період 2022 року. 

Що таке лептоспіроз 

Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, джерелом збудника якого є інфіковані тварини (хворі чи носії) – переважно дрібні ссавці. Застаріла назва цього захворювання – водяна гарячка, бо зараження відбувається під час активного відпочинку на воді, риболовлі, купання чи роботи біля відкритих водойм. 

Від людини до людини захворювання не передається.

Симптоми лептоспірозу

  • лихоманка;
  • біль у м’язах;
  • почервоніння очей;
  • збільшення лімфатичних вузлів.

Як вберегтись від лептоспірозу

  • проводити дератизацію в житлових та підсобних господарських приміщеннях;
  • купатися в спеціально відведених місцях;
  • при виконанні польових робіт, риболовлі, полюванні, догляді за хворою худобою дотримуватись правил особистої гігієни – використовувати гумові чобіти, рукавички, одяг з цупкого матеріалу;
  • ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням;
  • утилізувати продукти тваринного походження (в т.ч. м’ясо і молоко) від тварин, хворих на лептоспіроз.

Нагадаємо, на Вінниччині стався спалах гепатиту А.

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Дата публікації
Перегляди
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