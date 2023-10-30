У Рівному зафіксували смерть від лептоспірозу – вперше за 7 років

Востаннє смертельний випадок у Рівненській області реєстрували сім років тому.
У Рівному у жовтні 2023 року від лептоспірозу помер чоловік. Востаннє смертельний випадок в області реєстрували 2016 року.
Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
"У ході епідрозслідування було встановлено, що імовірним фактором зараження стало вживання немитих овочів та фруктів, що були обсімененні випорожненнями заражених мишовидних",- повідомили спеціалісти.
Загалом 2023 року зареєстрували чотири випадки захворювання на лептоспіроз у Дубенському та Рівненському районах, це на два випадки менше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Що таке лептоспіроз
Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, джерелом збудника якого є інфіковані тварини (хворі чи носії) – переважно дрібні ссавці. Застаріла назва цього захворювання – водяна гарячка, бо зараження відбувається під час активного відпочинку на воді, риболовлі, купання чи роботи біля відкритих водойм.
Від людини до людини захворювання не передається.
Симптоми лептоспірозу
- лихоманка;
- біль у м’язах;
- почервоніння очей;
- збільшення лімфатичних вузлів.
Як вберегтись від лептоспірозу
- проводити дератизацію в житлових та підсобних господарських приміщеннях;
- купатися в спеціально відведених місцях;
- при виконанні польових робіт, риболовлі, полюванні, догляді за хворою худобою дотримуватись правил особистої гігієни – використовувати гумові чобіти, рукавички, одяг з цупкого матеріалу;
- ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням;
- утилізувати продукти тваринного походження (в т.ч. м’ясо і молоко) від тварин, хворих на лептоспіроз.
Нагадаємо, на Вінниччині стався спалах гепатиту А.
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