У Рівному зафіксували смерть від лептоспірозу – вперше за 7 років

Востаннє смертельний випадок у Рівненській області реєстрували сім років тому.

У Рівному у жовтні 2023 року від лептоспірозу помер чоловік. Востаннє смертельний випадок в області реєстрували 2016 року.

Про це повідомили у Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"У ході епідрозслідування було встановлено, що імовірним фактором зараження стало вживання немитих овочів та фруктів, що були обсімененні випорожненнями заражених мишовидних",- повідомили спеціалісти.

Загалом 2023 року зареєстрували чотири випадки захворювання на лептоспіроз у Дубенському та Рівненському районах, це на два випадки менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Що таке лептоспіроз

Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, джерелом збудника якого є інфіковані тварини (хворі чи носії) – переважно дрібні ссавці. Застаріла назва цього захворювання – водяна гарячка, бо зараження відбувається під час активного відпочинку на воді, риболовлі, купання чи роботи біля відкритих водойм.

Від людини до людини захворювання не передається.

Симптоми лептоспірозу

лихоманка;

біль у м’язах;

почервоніння очей;

збільшення лімфатичних вузлів.

Як вберегтись від лептоспірозу

проводити дератизацію в житлових та підсобних господарських приміщеннях;

купатися в спеціально відведених місцях;

при виконанні польових робіт, риболовлі, полюванні, догляді за хворою худобою дотримуватись правил особистої гігієни – використовувати гумові чобіти, рукавички, одяг з цупкого матеріалу;

ретельно мити овочі та фрукти перед вживанням;

утилізувати продукти тваринного походження (в т.ч. м’ясо і молоко) від тварин, хворих на лептоспіроз.

Нагадаємо, на Вінниччині стався спалах гепатиту А.

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