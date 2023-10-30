Вибори під час війни: скільки українців проти – опитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) впродовж 30 вересня-13 жовтня провів всеукраїнське опитування громадян щодо того, коли мають бути проведені вибори в Україні та про ставлення до можливого обмеження прав громадян на період відновлення.

Про це повідомили на сайті КМІС.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України. До вибірки не могли потрапити мешканці тимчасово окупованих територій, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Так, за результатами опитування станом на жовтень 2023 року 81% респондентів вважають, що вибори мають проводитися після війни й зараз вони не на часі. 16% вважають, що вибори мають проводитися попри війну в Україні.

У всіх регіонах України більшість населення виступають проти проведення виборів під час війни.

Ставлення до запровадження дистанційного голосування через Інтернет

Станом на жовтень 2023 року 65% негативно ставляться до ідеї дистанційного голосування через Інтернет і переживають за ризики фальсифікацій. Підтримують таку ідею 29% опитаних.

У всіх регіонах України більшість населення (55-68%) ставляться негативно до ідеї запровадження дистанційного голосування.

Можливе обмеження прав громадян на період відновлення

Хоча українці вважають доцільним відкласти проведення виборів на період після війни, але при цьому 88% наполягають, що в Україні має будуватися розвинена демократична система відповідно до норм Європейського Союзу. За обмеження прав громадян на період відновлення після війни виступають 7% респондентів.

У всіх регіонах України абсолютна більшість проти обмежень на період відновлення.

Нагадаємо, Україна може ухвалити проведення виборів під час війни – обговорюються 5 головних питань.

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