Выборы во время войны: сколько украинцев против – опрос

Граждане Украины высказались по поводу проведения выборов во время войны.

Киевский международный институт социологии (КМИС) на протяжении 30 сентября-13 октября провел всеукраинский опрос граждан относительно того, когда должны быть проведены выборы в Украине и отношение к возможному ограничению прав граждан на период восстановления.

Об этом сообщили на сайте КМИС.

Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины. В выборку не могли попасть жители временно оккупированных территорий, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Так, по результатам опроса по состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны. 16% считают, что выборы должны проводиться, несмотря на войну в Украине.

Во всех регионах Украины большинство населения выступают против проведения выборов во время войны.

Отношение к введению дистанционного голосования через Интернет

По состоянию на октябрь 2023 65% негативно относятся к идее дистанционного голосования через Интернет и переживают за риски фальсификаций. Поддерживают такую идею 29% опрошенных.

Во всех регионах Украины большинство населения (55-68%) относятся негативно к идее введения дистанционного голосования.

Возможное ограничение прав граждан на период восстановления

Хотя украинцы считают целесообразным отложить проведение выборов на период после войны, но при этом 88% настаивают на том, что в Украине должна строиться развитая демократическая система в соответствии с нормами Европейского Союза. За ограничение прав граждан на период восстановления после войны выступают 7% респондентов.

Во всех регионах Украины абсолютное большинство против ограничений на период восстановления.

Напомним, Украина может принять проведение выборов во время войны – обсуждаются 5 главных вопросов.

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