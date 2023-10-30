Срок президента Зеленского истекает весной: что будет после этого

Финальную точку в дискуссии о возможности проведения выборов в условиях войны мог бы поставить Конституционный Суд.

Полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают в мае 2024 года, а проводить выборы во время войны запрещает Конституция. Пока власти не дали четкого ответа, состоятся ли президентские выборы весной, но размышляет над этим вариантом.

Что будет после окончания срока президентства Зеленского весной и будут ли президентские выборы в Украине во время войны читайте на ТСН.ua.

Выборы во время войны: что говорят законы и Конституция

Конституция Украины предусматривает пятилетний срок полномочий президента. В то же время в статье 108 Конституции указано, что президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента.

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Такой прецедент уже был в истории украинской независимости: когда второй президент Леонид Кучма выполнял свои полномочия несколько месяцев свыше пятилетнего срока. Это произошло после фальсификации результатов президентских выборов 2004 года в пользу Виктора Януковича и, как следствие, вспыхивания Оранжевой революции. Поэтому Кучма выполнял полномочия, пока продолжались эти политические перипетии, и пока не состоялся повторный второй тур голосования, в котором избранным президентом был объявлен Виктор Ющенко.

Закон Украины о "Правовом режиме военного положения" прямо запрещает проведение выборов во время действия военного положения. Согласно избирательному кодексу, ЦИК обязан объявить начало избирательной кампании в течение 30 дней после отмены военного положения.

Заметим, что изменения в законы можно внести даже во время войны, а вот изменения в Конституцию во время военного положения вносить запрещено.

Выборы президента Украины во время войны: что говорят эксперты

Политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua оценил, возможны ли все же провести выборы во время войны. По его мнению, ситуацию мог бы разрешить Конституционный Суд.

"Здесь два варианта: либо проводить президентские выборы, приспособив избирательное законодательство и практики к условиям войны – это один вариант. Другой вариант – обратиться в Конституционный Суд, который все должен разъяснить. Потому что есть закон о военном положении, запрещающий все выборы во время войны, есть норма Конституции, но в Конституции говорится о продлении полномочий Верховной Рады, пока действует военное положение. О президенте так не сказано, как и о местных органах самоуправления. Некоторые конституционалисты считают, что по логике, по духу Конституции, та же норма должна действовать и в отношении президента. Но официально об этом может сказать или наоборот – сформулировать другую позицию может только Конституционный Суд Украины", – рассказал политолог.

Политолог Владимир Фесенко / Фото: УНИАН

В то же время он подчеркнул: "Мнение о том, что после завершения полномочий президента Украины в конце мая эти полномочия автоматически переходят к спикеру Верховной Рады – абсолютно не отвечает ни одному украинскому закону".

Фесенко считает, что решение о проведении или непроведении президентских выборов будет приниматься примерно через месяц – конец ноября или начало декабря.

"Потому что если проводить выборы, то уже в декабре нужно начинать первые процедуры: создание избирательных комиссий и так далее. Соответственно, пока идет бюджетный процесс — надо выделить деньги на выборы", — пояснил политолог.

По его оценкам, КС пока не слишком загружен, поэтому мог бы дать ускоренную оценку и ответ на вопрос о возможности проведения выборов во время войны.

Выборы в условиях военного положения: вызовы и опасность

В контексте проведения выборов во время войны политический эксперт Максим Джигун отметил в интервью ТСН.ua, что перед Украиной возникает много вызовов и они очень серьезные.

"В частности, это вопрос того, как проводить выборы на линии разграничения, на линии фронта – где постоянно прилетает, где нет никакой безопасности, нет возможности сделать помещения для проведения выборов, безопасные для людей. Где будут точно провокации, сложность доступа международных наблюдателей и подобные вещи", – привел пример Джигун.

"Следующий момент – а что делать с территориями, которые сейчас временно оккупированы? Или в случае проведения или непроведения выборов на оккупированных территориях мы тем самым вскользь не признаем их аннексию и того, что Украина на контролирует эти территории? Неужели это не является ударом вообще по украинской государственности?" – обратил внимание эксперт.

Голосование на выборах / Фото: УНИАН

Еще один вызов, который он назвал, – организация голосования для украинцев, выехавших за границу после полномасштабного вторжения: "Как им проголосовать? Через "Дию"? Ну много вопросов к тому, а как могут быть использованы результаты голосования через "Дию", и не будет ли это использовано в какую-то базу данных с пониманием того, кто за кого болеет и кто кого поддерживал".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Оккупированные территории, война и беженцы: какие риски от выборов в Украине | Максим Джигун

"Вопросов – много, над решением которых нужно работать годами в обычном режиме. Но я думаю, что политическое давление со стороны отдельных представителей республиканской партии, прежде всего, может сыграть свою роль. Поэтому выборы действительно возможны, хотя, по-моему, это очень опасный прецедент. Вряд ли сейчас – когда у нас демократия не может расцветать из-за войны и вынужденной централизации власти, выборы приведут к какому-то обновлению демократического правления, и к тому, что не произойдет застоя демократии, о чем говорят наши партнеры за океаном", – считает Джигун.

Будут ли выборы президента в 2024 году: что говорят политики и мнение общества

Заметим, в августе во время своего визита в Киев американский Сенатор от республиканской партии Линдси Грэм заявил, что выборы в Украине в 2024 году должны состояться, даже несмотря на войну. По мнению сенатора, это необходимо, чтобы показать изменения, произошедшие в Украине за последние годы.

"Я хочу, чтобы в этой стране состоялись свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее. Американский народ должен знать, что Украина изменилась. В прошлом это была очень коррумпированная страна", – заявил Грэм.

"Я считаю, что Украине пора сделать следующий шаг в становлении демократии, а именно – провести выборы в 2024 году", – отметил он.

В октябре Зеленский прокомментировал возможность выборов во время войны. Глава государства сказал, что это возможно только в том случае, если "парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

"Важно организовать выборы так, чтобы люди, которые должны голосовать, могли это сделать в безопасности, без нападений. У нас есть эта задача, если наша страна сможет внести поправки в законы, то выборы состоятся в Украине", – заявлял президент.

Зеленский также утверждал – если выборы все же состоятся во время войны, он будет баллотироваться, а если они будут проведены после, то президент на второй срок не пойдет.

"Если бы война продолжалась – да, если бы война закончилась – нет. Я не могу убежать во время войны", – сказал президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Война на завершающей стадии?! Зеленский сделал громкое заявление и признался, пойдет ли на выборы!

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что для проведения выборов во время войны необходимо решить не менее пяти проблемных вопросов:

обеспечение прав на голосование и быть избранными в органы власти для военнослужащих, организация выборов на временно оккупированных территориях, обеспечение участия в голосовании украинских беженцев (в настоящее время за границей находятся около 7 млн граждан), финансирование выборов, обеспечение возможности свободного доступа к медиа.

"Еще ряд других более мелких вопросов, касающихся организации выборов, но я думаю, когда мы вместе найдем ответы на эти пять, Украина примет решение о проведении выборов", – сказал Стефанчук.

Он добавил, что обратился к коллегам из многих парламентов мира с просьбой поделиться опытом проведения или непроведения выборов во время войны.

Международный опыт проведения военных выборов разнообразен, сообщал в Сети эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов.

"Великобритания не проводила выборы во время Второй мировой войны, а обратным примером считают Израиль, который проводит все избирательные процессы в условиях постоянных угроз безопасности. В 21-м веке в Ираке и Афганистане проводили выборы даже тогда, когда центральное правительство не контролировало часть территории страны", – привел примеры эксперт.

Заявление Стефанчука принялся объяснять заместитель руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он сказал, что спикер парламента на фоне высказывания других стран говорил о готовности Украины рассмотреть видение этих государств.

"Любая страна может сказать свою позицию относительно того, нужно ли продлевать срок пребывания во власти людей, избранных до начала войны и каденция которых уже завершилась во время войны. Можно ли в принципе проводить эти выборы с учетом этих позиций — деньги, безопасность", — рассказал Подоляк.

Он также отметил, что государство должно учитывать свои отношения со странами, оказывающими финансовую и военную поддержку. В то же время, заместитель главы ОП подчеркнул, что решение о проведении выборов "будет принято исключительно народом Украины".

"Это нормально, когда в обществе публично, в том числе, на внутреннем рынке… и с партнерами проговаривается, насколько важна та или иная форма легитимности, можно ли эту легитимность перенести на определенный срок, пока идет война", — добавил Подоляк.

Поддерживают ли украинцы идею выборов во время войны

Результаты опроса, проведенного в октябре социологической службой Центра Разумкова, свидетельствуют, что большинство украинцев (64%) негативно относятся к идее проведения выборов до завершения войны. Положительно к этой идее относятся 15% опрошенных, а еще 20% не определились с позицией.

Негативное отношение к проведению выборов во время войны респонденты чаще всего обосновывали тем, что: в стране нет денег на выборы (36% опрошенных), законодательство не разрешает проведение выборов в период действия военного положения (32%), проблематично обеспечить безопасность участникам голосования (31% ), во время военного положения невозможно соблюдать стандарты демократичности выборов из-за временного ограничения политических прав и свобод граждан (29%), невозможно организовать голосование на оккупированных территориях (26%), возникнут проблемы для голосования временно перемещенных лиц, украинских беженцев за границей (24%), невозможно организовать голосование военнослужащих, находящихся непосредственно в местах боевых действий (22,5%).

В сентябре 100 украинских общественных организаций подписали совместное заявление о том, что выступают против проведения выборов во время войны.

"Выборы и полномасштабная война – несовместимы. Эта идея крайне опасна и приведет к потере легитимности как процесса, так и выборных органов, а с высокой вероятностью – и к значительной дестабилизации государства в целом. Ключевыми являются вызовы, связанные со свободным формированием политической воли в условиях активной фазы войны, невозможностью обеспечить полноценное участие военных и избирателей за рубежом, отсутствием политической конкуренции в условиях сужения прав и свобод во время правового режима военного положения", — говорилось в заявлении общественных активистов.

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