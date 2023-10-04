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При каких условиях в Украине могут пройти выборы: Зеленский ответил

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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При каких условиях в Украине могут пройти выборы: Зеленский ответил

Владимир Зеленский/Associated Press

Президент говорит, что нужно внести определенные поправки в законы.

В Украине могут состояться выборы только в том случае, если парламенту удастся решиться все задачи по обеспечению доступа к голосованию.

Об этом в интервью итальянскому каналу Sky TG24 рассказал президент Владимир Зеленский.

"Важно организовать выборы так, чтобы люди, которые должны голосовать, могли это сделать в безопасности, без нападений. У нас есть эта задача, если наша страна сможет внести поправки в законы, то выборы состоятся в Украине", — пояснил президент.

Напомним, что Зеленский считает, что к концу 2023 года ядерные угрозы со стороны России будут расти.

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Дата публикации
Просмотры
899
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