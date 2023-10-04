В Евросоюзе подсчитали огромные расходы после интеграции Украины – Politico

По предварительным подсчетам, Украина может получить 186 миллиардов евро за 7 лет.

Интеграция Украины в Европейский Союз может означать, что за семь лет в страну будет поступать около 186 миллиардов евро средств ЕС.

Об этом говорится во внутренней записке Совета ЕС, с которой ознакомилось издание Politico.

В этом документе говорится, что будущее расширение означало бы, что все нынешние страны ЕС "будут вынуждены платить больше и получать меньше". Многие страны, которые сейчас получают больше денег от ЕС, чем вкладывают, станут чистыми плательщиками.

Записка не заходит настолько далеко, чтобы подсчитать затраты для каждой европейской страны, но приближает внимание к прогнозируемому влиянию на сельскохозяйственную политику и политику сплоченности. Когда речь идет о сельскохозяйственных субсидиях ЕС, Украина будет главным бенефициаром, получив 96,5 миллиарда евро в течение семи лет.

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Все эти расчеты, однако, только экстраполируются на основе действующих бюджетных правил, признавая, что изменения в бюджет ЕС "непременно будут необходимыми и далеко идущие".

Дальнейшее расширение ЕС до шести балканских стран, а также Грузии и Молдовы наложит дополнительное бремя в размере около 74 миллиардов евро на бюджет ЕС, добавляется в документе.

Расширение должно стать главной темой обсуждения на встрече лидеров ЕС, которая пройдет на этой неделе в испанском городе Гранада.

Европейский Союз готовится начать с Украиной переговоры по вступлению, официальное объявление об этом ожидается уже в декабре.

Напомним, глава Европарламента Роберта Мецола заявила, что Евросоюз может начать переговоры с Украиной о членстве к Рождеству.

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