У Євросоюзі підрахували шалені витрати після інтеграції України – Politico

За попередніми підрахунками Україна може отримати 186 мільярдів євро за 7 років.

Інтеграція України в Європейський Союз може означати, що протягом семи років в країну надходитиме близько 186 мільярдів євро коштів ЄС.

Про це йдеться у внутрішній записці Ради ЄС, з якою ознайомилося видання Politico.

У цьому документі йдеться про те, що майбутнє розширення означало б, що всі нинішні країни ЄС "будуть змушені платити більше і отримувати менше". Багато країн, які зараз отримують більше грошей від ЄС, ніж вкладають, стануть чистими платниками.

Записка не заходить настільки далеко, щоб підрахувати витрати для кожної європейської країни, але наближає увагу до прогнозованого впливу на сільськогосподарську політику та політику згуртованості. Коли йдеться про сільськогосподарські субсидії ЄС, Україна буде головним бенефіціаром, отримавши 96,5 мільярдів євро протягом семи років.

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Усі ці розрахунки, однак, лише екстраполюються на основі чинних бюджетних правил, визнаючи, що зміни до бюджету ЄС “безумовно будуть необхідними та далекосяжними”.

Подальше розширення ЄС до шести балканських країн, а також Грузії та Молдови накладе додатковий тягар у розмірі близько 74 мільярдів євро на бюджет ЄС, додається в документі.

Розширення має стати головною темою обговорення на зустрічі лідерів ЄС, яка відбудеться цього тижня в іспанському місті Гранада.

Європейський Союз готується розпочати з Україною переговори про вступ, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні.

Нагадаємо, голова Європарламенту Роберта Мецола заявила, що Євросоюз може розпочати переговори з Україною про членство до Різдва.

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