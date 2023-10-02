Антверпен – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Чемпіони України та Бельгії визначатимуть сильнішого в рамках другого туру групового раунду ЛЧ.

У середу, 4 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти бельгійського "Антверпена" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на арені "Босейлстадіон" у бельгійському місті Антверпен. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

В іншому матчі другого туру групи H португальський "Порту" прийматиме іспанську "Барселону". Цей поєдинок також відбудеться 4 жовтня, але о 22:00 за київським часом.

У стартовому турі головного єврокубка "Шахтар" і "Антверпен" зазнали поразок. Чемпіон України поступився "Порту" (1:3), а володар "золота" бельгійської першості розгромно програв "Барселоні" (0:5).

Де дивитися матч Антверпен – Шахтар

На території України поєдинок "Шахтаря" проти "Антверпена" у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу "Антверпен" – "Шахтар".

Прогнози букмекерів на матч Антверпен – Шахтар

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають бельгійський клуб. На перемогу "Антверпена" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,91. Нічия – 4,05. Виграш "Шахтаря" – 4,30.

Матчі третього туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Барселона" – "Шахтар", "Антверпен" – "Порту".

Нагадаємо, до плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

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