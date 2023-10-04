Які речі варто підготувати на випадок "прильоту": список

Від лютого 2022-го росіяни зруйнували в Україні вже сотні тисяч одиниць приватного нерухомого майна.

На випадок пошкодження нерухомості внаслідок російського обстрілу в домі в першу чергу мають бути підготовлені дві речі: вогнегасник та папка з документами.

Про це стверджує членкиня Ради з матеріальних активів Міжнародного комітету зі Стандартів оцінки (IVSC) Людмила Сімонова у статті для "Дзеркало тижня" "Що робити, якщо вам "прилетіло": поради фізичним і юридичним особам".

Заряджені вогнегасники

Вони допоможуть уникнути великої пожежі та її поширення. Адже "прильоти" дуже часто супроводжуються саме пожежами. Скільки саме потрібно вогнегасників, яких розмірів і де їх розмістити, залежить від об’єкта.

Папка з документами

До неї варто включити:

право власності на об’єкт,

технічний паспорт або виписки з реєстру,

акт землеволодіння,

договори на електро-, газоспоживання та водопостачання тощо.

"Бажано всі ці документи відсканувати, а оригінали зберігати у сейфі або банківській комірці. До них також слід додати свідоцтва про народження, про одруження, паспорт внутрішній і закордонний і дипломи про освіту. Копії останніх документів залишити вдома, а оригінали зберігати в надійному місці, наприклад, у підвалі, де їх пошкодити важко", – каже Сімонова.

Нагадаємо, в Україні від серпня 2023 діє спрощений порядок отримання статусу учасника бойових дій. Хто може отримати УБД під час війни, як його можуть отримати добровольці, ті, хто звільнявся зі служби, які документи потрібні – читайте на ТСН.ua.

Читайте також: