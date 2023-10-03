Антверпен – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Текстовий репортаж другого поєдинку "гірників" у цьому розіграші головного єврокубка.

У середу, 4 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє проти бельгійського "Антверпена" в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Поєдинок відбудеться на арені "Босейлстадіон" у бельгійському місті Антверпен. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

В іншому матчі другого туру групи H португальський "Порту" прийматиме іспанську "Барселону". Цей поєдинок також відбудеться 4 жовтня, але о 22:00 за київським часом.

У стартовому турі головного єврокубка "Шахтар" і "Антверпен" зазнали поразок. Чемпіон України поступився "Порту" (1:3), а володар "золота" бельгійської першості розгромно програв "Барселоні" (0:5).

Матчі третього туру групового раунду ЛЧ відбудуться 25 жовтня: "Барселона" – "Шахтар", "Антверпен" – "Порту".

До плейоф Ліги чемпіонів вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи. Клуби, які фінішують третіми, у стикових матчах Ліги Європи позмагаються за путівки до 1/8 фіналу цього турніру з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Антверпен" – "Шахтар".