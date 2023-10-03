Антверпен – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Текстовый репортаж второго поединка "горняков" в этом розыгрыше главного еврокубка.

В среду, 4 октября, донецкий "Шахтер" сыграет против бельгийского "Антверпена" в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Поединок состоится на арене "Босейлстадион" в бельгийском городе Антверпен. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

В другом матче второго тура группы H португальский "Порту" примет испанскую "Барселону". Этот поединок также состоится 4 октября, но в 22:00 по киевскому времени.

В стартовом туре главного еврокубка "Шахтер" и "Антверпен" потерпели поражения. Чемпион Украины уступил "Порту" (1:3), а обладатель "золота" бельгийского первенства разгромно проиграл "Барселоне" (0:5).

Матчи третьего тура группового раунда ЛЧ состоятся 25 октября: "Барселона" – "Шахтер", "Антверпен" – "Порту".

В плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Антверпен" – "Шахтер".