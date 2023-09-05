Кулеба объяснил, почему выборы в условиях войны невозможны

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему проводить выборы в Украине во время полномасштабной войны почти невозможно.

Глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил, что сейчас миллионы украинцев находятся за границей, и им нужно дать право проголосовать.

Об этом сообщает France 5.

"Проблема не в том выигрывает президент Зеленский следующие выборы или не выиграет. Вопрос в другом. Согласно нашему законодательству, нельзя проводить выборы в условиях военного времени", – отметил глава украинской дипломатии.

По его словам, миллионам находящихся за рубежом украинцев также нужно дать возможность проголосовать. Это подразумевает некоторые проблемы.

"Чтобы весь Париж, например, не был заблокирован очередью украинцев, которые будут стоять перед посольством, чтобы проголосовать. Есть проблема денег. Все эти проблемы должны быть решены для того, чтобы провести выборы", – добавил Кулеба.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов дал четкий ответ, когда в Украине возможны выборы.

Читайте также: