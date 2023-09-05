Кулеба пояснив, чому вибори в умовах війни — неможливі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому проводити вибори в Україні під час повномасштабної війни майже не можливо.

Глава МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що зараз мільйони українців перебувають за кордоном, і їм треба дати право проголосувати.

Про це повідомляє France 5.

"Проблема не в тому виграє президент Зеленський наступні вибори чи не виграє. Питання в іншому. Відповідно до нашого законодавства, не можна проводити вибори в умовах воєнного часу", – зауважив очільник української дипломатії

За його словами, мільйонам українців, які нині перебувають за кордоном, також треба дати можливість проголосувати. Це передбачає деякі проблеми.

"Щоб весь Париж, наприклад, не був заблокований чергою українців, які стоятимуть перед посольством, щоб проголосувати. Є проблема грошей. Всі ці проблеми мають бути вирішені для того, щоб провести вибори", – додав Кулеба.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов дав чітку відповідь, коли в Україні можливі вибори.

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