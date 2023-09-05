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У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу: причина та мапа

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1959
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У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу: причина та мапа

Сирени пролунали в багатьох регіонах 13 липня

Українців закликають негайно пройти до укриттів.

У вівторок, 5 вересня у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ударів балістичними ракетами. 

Про це свідчить мапа повітряних тривог. 

Станом на 18:50 повітряну тривогу оголосили у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. 

Повітряна тривога 5 вересня / ©
Повітряна тривога 5 вересня

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу ударів балістичними ракетами. Українців закликають бути в безпечних місцях до відбою. 

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, Юрій Ігнат розповів, чим та як Росія може завдавати ударів по критичній інфраструктурі.

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Дата публікації
Перегляди
1959
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