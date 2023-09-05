У багатьох областях України оголосили повітряну тривогу: причина та мапа

Українців закликають негайно пройти до укриттів.
У вівторок, 5 вересня у багатьох областях України оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу ударів балістичними ракетами.
Про це свідчить мапа повітряних тривог.
Станом на 18:50 повітряну тривогу оголосили у Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
У Повітряних силах ЗСУ попереджають про загрозу ударів балістичними ракетами. Українців закликають бути в безпечних місцях до відбою.
"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Юрій Ігнат розповів, чим та як Росія може завдавати ударів по критичній інфраструктурі.
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