Україну 6 вересня відвідає держсекретар США Блінкен – ЗМІ

Про візит Ентоні Блінкена до Києва повідомляють дипломатичні джерела ZN.UA.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 6 вересня відвідає Київ.

Про візит Блінкена до Києва повідомляють дипломатичні джерела ZN.UA.

Востаннє Блінкен був в Україні у вересні минулого року.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення країни-агресорки Росії до України вже "обернулося стратегічним провалом" для російського президента-диктатора Володимира Путіна. Саме тому продовжувати агресію марно.

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