Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Україну 6 вересня відвідає держсекретар США Блінкен – ЗМІ

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
338
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Україну 6 вересня відвідає держсекретар США Блінкен – ЗМІ

Держсекретар США Ентоні Блінкен / Фото: Associated Press

Про візит Ентоні Блінкена до Києва повідомляють дипломатичні джерела ZN.UA.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу, 6 вересня відвідає Київ.

Про візит Блінкена до Києва повідомляють дипломатичні джерела ZN.UA.

Востаннє Блінкен був в Україні у вересні минулого року.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення країни-агресорки Росії до України вже "обернулося стратегічним провалом" для російського президента-диктатора Володимира Путіна. Саме тому продовжувати агресію марно.

Читайте також: 

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
338
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація