Коли та як закінчиться війна Росії проти України: прогноз генерала

Генерал вважає, що війна може закінчитись не лише військовим шляхом.

Голова Служби зовнішньої розвідки України у 2020-2021 роках, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк вважає, що війна Росії проти України може закінчитись не тільки військовим шляхом. Він зазначив, що це може статись після повалення режиму Путіна.

Про це він сказав в інтерв'ю УНІАН.

Валерій Кондратюк зазначив, що російські еліти повинні розуміти, що Путін вестиме війну не лише до останнього росіянина, а й до їхнього останнього цента. Він вважає, що напередодні президентських виборів у РФ, які відбудуться 2024 року в Росії може статись спроба усунення режиму диктатора Путіна. Генерал зазначив, що якихось дій може очікувати уже через 4-5 місяців.

"Еліти повинні розуміти, що збереження їхніх багатств і положень неможливо без відсторонення Путіна. Тому що Путін буде воювати не тільки до останнього росіянина, але і до їхнього останнього цента. Тому еліти зацікавлені в усуненні Путіна і у тому, щоб почати мирні переговори із Заходом та з Україною", - вважає Кондратюк.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що війна Росії проти України може закінчитися і 2023 року, проте за певних умов.

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