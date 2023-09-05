Когда и как закончится война России против Украины: прогноз генерала

Глава Службы внешней разведки Украины в 2020-2021 годах генерал-лейтенант Валерий Кондратюк считает, что война России против Украины может закончиться не только военным путем. Он отметил, что это может произойти после свержения режима Путина.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

Валерий Кондратюк отметил, что российские элиты должны понимать, что Путин будет вести войну не только до последнего россиянина, но и их последнего цента. Он считает, что в преддверии президентских выборов в РФ, которые состоятся в 2024 году, в России может произойти попытка устранения режима диктатора Путина. Генерал отметил, что каких-либо действий может ожидать уже через 4-5 месяцев.

"Элиты должны понимать, что сохранение их богатств и положений невозможно без отстранения Путина. Потому что Путин будет воевать не только до последнего россиянина, но и их последнего цента. Поэтому элиты заинтересованы в устранении Путина и в том, чтобы начать мирные переговоры с Западом и с Украиной", — считает Кондратюк.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что война России против Украины может закончиться и в 2023 году, однако при определенных условиях.

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