Украину 6 сентября посетит госсекретарь США Блинкен – СМИ

О визите Энтони Блинкена в Киев сообщают дипломатические источники ZN.UA.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, посетит Киев.

О визите Блинкена в Киев сообщают дипломатические источники ZN.UA.

В последний раз Блинкен был в Украине в сентябре прошлого года.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение страны-агрессора России в Украину уже "обернулось стратегическим провалом" для российского президента-диктатора Владимира Путина. Именно поэтому продолжать агрессию бесполезно.

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