Украину 6 сентября посетит госсекретарь США Блинкен – СМИ

О визите Энтони Блинкена в Киев сообщают дипломатические источники ZN.UA.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, посетит Киев.
О визите Блинкена в Киев сообщают дипломатические источники ZN.UA.
В последний раз Блинкен был в Украине в сентябре прошлого года.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение страны-агрессора России в Украину уже "обернулось стратегическим провалом" для российского президента-диктатора Владимира Путина. Именно поэтому продолжать агрессию бесполезно.