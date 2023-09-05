Категория
Политика
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Украину 6 сентября посетит госсекретарь США Блинкен – СМИ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
357
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Украину 6 сентября посетит госсекретарь США Блинкен – СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен / Фото: Associated Press

О визите Энтони Блинкена в Киев сообщают дипломатические источники ZN.UA.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 сентября, посетит Киев.

О визите Блинкена в Киев сообщают дипломатические источники ZN.UA.

В последний раз Блинкен был в Украине в сентябре прошлого года.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вторжение страны-агрессора России в Украину уже "обернулось стратегическим провалом" для российского президента-диктатора Владимира Путина. Именно поэтому продолжать агрессию бесполезно.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
357
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация