Коли в Україні можливі вибори: Данілов дав чітку відповідь

Держава має забезпечити голосування усіх без винятку громадян, які мають на це право, а під час війни це зробити вкрай важко, зазначив секретар РНБО.

Україні варто проводити вибори тоді, коли закінчаться воєнні дії.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Тому що під час війни проводити вибори – це доволі складна річ. Тому що ще раз наголошую, що це про справедливість", - зазначив він.

Данілов наголосив, що влада діятиме за законом України, за нашою Конституцією.

"Держава має забезпечити голосування усіх без винятку громадян, які мають на це право. А під час війни це зробити вкрай-вкрай важко. Тому ми будемо діяти за законом нашої країни, за нашою Конституцією, і будемо визначати, коли нам проводити вибори, згідно із нашим законодавством, а не згідно з бажанням тих чи інших поважних наших партнерів, які вважають, що ми можемо порушувати наші закони. Ні, ми порушувати закони не можемо", - резюмував секрктар РНБО.

Нагадаємо, делегація американських сенаторів 23 серпня була у Києві. І республіканець Ліндсі Грем сказав, що Україні варто провести вибори наступного року. За словами Грема, вибори мають відбутися навіть попри російське вторгнення.

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