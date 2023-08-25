Достатньо 20 хвилин: японці розробили капсулу для сну стоячи

Японська фірма створила вертикальні капсули, в яких можна спати стоячи. Їх можна розмістити безпосередньо в офісі.

Про це йдеться на сайті розробників Giraffenap.

Детальніше про розробку

Цікаво, що назва капсули Giraffenap - це поєднання двох англійських слів "жираф" і "дрімати". Вони випускаються у двох різних версіях: Spacia (у білому кольорі) та Forest (з дерев'яним покриттям). Розробники вважають, що новинку оцінять численні роботодавці, які зможуть підвищити концентрацію та продуктивність своїх підлеглих.

Зазначається, що достатньо 20 хвилин сну у вертикальній позі, щоб людина відновилася після втоми, знизила стрес, відновила пам'ять, концентрацію та покращила творчі здібності. Щоб прийняти правильну позу, необхідно зігнути коліна й дещо нахилити верхню частину тіла вперед. При цьому для голови й рук передбачені зручні м'які платформи.

Щобільше, за даними вчених, вертикальна поза запобігає надто глибокому сну й водночас дозволяє людині швидко увійти в стан, що дозволяє легко дихати. Так, коли вона прокидається, то може швидко повернутися до роботи, не відчуваючи запаморочення.

Короткі характеристики розробки:

висота - 2,5 метра, а ширина - 1,2 метра;

підходить для людей зростом до 180 см та вагою до 100 кг;

регулюються чотири м'які полички для опори.

хороша шумоізоляція, яка захищає від непотрібних звуків;

спеціальний звуковий супровід всередині капсули, який сприяє сну;

врахована належна вентиляція.

Втім, капсула наврядчи підійде людям, які страждають на клаустрофобію.