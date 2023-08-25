Категория
Разное
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Достаточно 20 минут: японцы разработали капсулу для сна стоя

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
509
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Достаточно 20 минут: японцы разработали капсулу для сна стоя

Японская капсула для сна

В настоящее время компания тестирует свою разработку в токийском кафе.

Японская фирма создала вертикальные капсулы, в которых можно спать стоя. Их можно разместить прямо в офисе.

Об этом говорится на сайте разработчиков Giraffenap.

Подробнее о разработке

Интересно, что название капсулы Giraffenap – это сочетание двух английских слов "жираф" и "дремать". Они выпускаются в двух разных версиях: Spacia (в белом цвете) и Forest (с деревянным покрытием). Разработчики считают, что новинку оценят многие работодатели, которые смогут повысить концентрацию и производительность своих подчиненных.

Отмечается, что достаточно 20 минут сна в вертикальной позе, чтобы человек восстановился после усталости, снизил стресс, восстановил память, концентрацию и улучшил творческие способности. Чтобы принять правильную позу, необходимо согнуть колени и наклонить верхнюю часть тела вперед. При этом для головы и рук предусмотрены удобные мягкие платформы.

Больше, по данным ученых, вертикальная поза предотвращает слишком глубокий сон и одновременно позволяет человеку быстро войти в состояние, что позволяет легко дышать. Да, когда человек просыпается, он может быстро вернуться к работе, не чувствуя головокружения.

Краткие характеристики разработки:

  • высота – 2,5 метра, а ширина – 1,2 метра;
  • подходит для людей ростом до 180 см и весом до 100 кг;
  • регулируются четыре мягкие полочки для опоры.
  • хорошая шумоизоляция, защищающая от ненужных звуков;
  • специальное звуковое сопровождение внутри капсулы, способствующее сну;
  • учтена надлежащая вентиляция.

Впрочем, капсула вряд ли подойдет людям, страдающим клаустрофобией.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
509
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация