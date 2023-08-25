Достаточно 20 минут: японцы разработали капсулу для сна стоя

В настоящее время компания тестирует свою разработку в токийском кафе.

Японская фирма создала вертикальные капсулы, в которых можно спать стоя. Их можно разместить прямо в офисе.

Об этом говорится на сайте разработчиков Giraffenap.

Подробнее о разработке

Интересно, что название капсулы Giraffenap – это сочетание двух английских слов "жираф" и "дремать". Они выпускаются в двух разных версиях: Spacia (в белом цвете) и Forest (с деревянным покрытием). Разработчики считают, что новинку оценят многие работодатели, которые смогут повысить концентрацию и производительность своих подчиненных.

Отмечается, что достаточно 20 минут сна в вертикальной позе, чтобы человек восстановился после усталости, снизил стресс, восстановил память, концентрацию и улучшил творческие способности. Чтобы принять правильную позу, необходимо согнуть колени и наклонить верхнюю часть тела вперед. При этом для головы и рук предусмотрены удобные мягкие платформы.

Больше, по данным ученых, вертикальная поза предотвращает слишком глубокий сон и одновременно позволяет человеку быстро войти в состояние, что позволяет легко дышать. Да, когда человек просыпается, он может быстро вернуться к работе, не чувствуя головокружения.

Краткие характеристики разработки:

высота – 2,5 метра, а ширина – 1,2 метра;

подходит для людей ростом до 180 см и весом до 100 кг;

регулируются четыре мягкие полочки для опоры.

хорошая шумоизоляция, защищающая от ненужных звуков;

специальное звуковое сопровождение внутри капсулы, способствующее сну;

учтена надлежащая вентиляция.

Впрочем, капсула вряд ли подойдет людям, страдающим клаустрофобией.