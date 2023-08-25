Когда в Украине возможны выборы: Данилов дал четкий ответ

Государство должно обеспечить голосование всех без исключения граждан, имеющих на это право, а во время войны это сделать очень тяжело, отметил секретарь СНБО.

Украине следует проводить выборы тогда, когда закончатся военные действия.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

"Потому что во время войны проводить выборы – это довольно сложная вещь. Потому что еще раз подчеркиваю, что это справедливость", — отметил он.

Данилов подчеркнул, что власть будет действовать по закону Украины, по нашей Конституции.

"Государство должно обеспечить голосование всех без исключения граждан, имеющих на это право. А во время войны это сделать крайне сложно. Поэтому мы будем действовать по закону нашей страны, по нашей Конституции, и будем определять, когда нам проводить выборы, согласно с нашим законодательством, а не согласно с желанием тех или иных уважаемых наших партнеров, которые считают, что мы можем нарушать наши законы. Нет, мы нарушать законы не можем", — резюмировал секретарь СНБО.

Напомним, делегация американских сенаторов 23 августа была в Киеве. И республиканец Линдси Грэм сказал, что Украине следует провести выборы в следующем году. По словам Грэма, выборы должны состояться даже, несмотря на российское вторжение.

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