Голосування в окопах: хто хоче проведення виборів в Україні під час війни

Тема проведення виборів під час війни в Україні набуває все більшого розголосу у суспільстві. Йдеться про парламентські вибори, які мали б відбутися вже цієї осені та президентські – навесні 2024 року. Щоб їх провести – потрібно змінювати законодавство, а ще витратити мільярди гривень, що в умовах війни, м’яко кажучи, не зовсім для України доцільно. А найголовніше організація виборчого процесу: як будуть голосувати солдати в окопах і мільйони українців, які виїхали за кордон?

Сайт ТСН.ua з’ясовував, чому в Україні підняли питання проведення виборів, кому це вигідно і наскільки реально їх провести в умовах війни.

Чи підуть спостерігачі в окопи?

Раніше наші можновладці запевняли, що з огляду на війну в країні та воєнний стан – проведення виборів в Україні неможливе.

Після заяви Ліндсі Грема, сенатора США від Республіканської партії, що президентські вибори в Україні мають відбутися наступного року, цю тему прокоментував президент України Володимир Зеленський, зазначивши, які є основні умови для їх проведення.

Перше – це зміни до законодавства, які б дозволяли проведення виборів під час війни.

– це зміни до законодавства, які б дозволяли проведення виборів під час війни. Друге – це кошти на проведення виборів. Ідеться про 5 мільярдів, але в мирний час. Скільки потрібно в умовах війни – ніхто не рахував.

– це кошти на проведення виборів. Ідеться про 5 мільярдів, але в мирний час. Скільки потрібно в умовах війни – ніхто не рахував. Третє – створити умови, для голосування 7 мільйонів українців, які виїхали через війну за кордон.

– створити умови, для голосування 7 мільйонів українців, які виїхали через війну за кордон. Четверте – мають проголосувати наші воїни, які зараз в окопах зі зброєю в руках захищають країну. Не дати їм можливість проголосувати – нечесно.

Зеленський зазначив, що готовий ризикувати, але якщо Україна отримає фінансову допомогу від партнерів. Він пояснив, що додаткових коштів на вибори під час війни країна немає.

"Якщо ви мені дасте цю фінансову підтримку і парламентарі зрозуміють, що нам це потрібно зробити, давайте змінювати законодавство швидко і найголовніше – давайте ризикувати разом. А як? Спостерігачі повинні бути в окопах", – сказав президент України.

Поки на вибори в України немає ні грошей, ні безпечних умов / Фото: УНІАН

Чому з’явилася заява Грема про вибори в Україні

Сенатор від республіканців Ліндсі Грем – поважна людина та друг України. Він активно підтримує надання нашій державі масштабної військової та економічної допомоги. Його заява про необхідність проведення виборів наступного року, незважаючи на війну, багатьох здивувала.

Чому у США заговорили про вибори в Україні під час війни / Associated Press

За словами політолога Володимира Фесенка, тема виборів в Україні під час війни виникла через виборчу кампанію в США. А обговорюють її з подачі найбільш затятих "трампістів" – противників підтримки нашої держави.

"Вони закидають тему, що Україна, мовляв, вже не є бастіоном демократії, яким себе називає, а навпаки – скасовує у себе демократію під приводом війни. Нібито українська влада заборонила у себе вибори. Тому з демократичної країни ми перетворилися на авторитарний режим. Це відверта брехня і фейк. Є підозра, що це робиться з подачі "російських друзів в США", які входять до табору прихильників Трампа, причому найбільш затятих та агресивних "трампістів". Це і є першопричина. А Ліндсі Грем просто відреагував на цю ситуацію. Він як республіканець, зробив заяву, що можливо й варто провести вибори під час війни, щоб не давати приводу критикам", – розповідає сайту ТСН.ua Фесенко.

Спостерігачі під час виборів мають бути в окопах

Він додає, що навіть в європейських та дипломатичних колах тривають дискусії на цю тему. В дипломатичному корпусі європейських країн є як противники проведення виборів в Україні під час війни, так і ті, які кажуть: "А давайте, можливо, їх якось проведемо". Адже мають відбутися і президентські вибори в Росії. І якщо там вони відбудуться, а в Україні ні, то це стане аргументом для чергової критики нашої країни. Цим, власне, і користуються противники України в США.

"Дискусія у західних елітах та дипломатичних колах на цю тему триває. Знаю, що була ідея – зробити спільну заяву стосовно виборів в Україні від послів Великої сімки (G7). Поки що такої заяви немає, але я гадаю, що потреба в ній є. Послам G7 обов’язково потрібно висловитися щодо проведення виборів в Україні під час війни", – додає Володимир Фесенко.

Вірогідність виборів украй мала

Щодо емоційної реакції президента Зеленського, то політолог каже, що глава держави дав чітко зрозуміти, що можливість проведення виборів украй мала, бо потрібно вирішити чимало проблем.

"Я гадаю, що цього року виборів не буде, скоріш за все. Йдеться про вибори президентські – 2024 року. Але якщо враховувати всі аргументи "за" та "проти", які озвучив президент, а саме фразу про "спостерігачів в окопах", то тут важко з ним не погодитися. Які можуть бути вибори? Сьогодні від обстрілу загинули люди в Полтавській області, нещодавно у Чернігові біля драмтеатру. Обстріли щодня у Херсоні, Харкові, Дніпрі, Миколаєві, Одесі. Від них страждають практично усі великі міста, особливо у прифронтовій зоні. Тому є величезні ризики. І надто багато об’єктивних аргументів проти проведення виборів", – розповідає Володимир Фесенко.

Експерти: можливість проведення виборів в Україні дуже мала / Фото: УНІАН

Політики вже почали підготовку

Експерт підтверджує, що деякі політичні сили в Україні вже почали підготовку до можливих виборів. Це помітно по численних публікаціях політиків та фото, де вони дарують дрони та різну техніку нашим військовим. Або передають гуманітарну допомогу десь за 100 кілометрів від лінії фронту. Найцікаве, що ці політики кудись зникли на 1,5 року, а тепер "потужно" допомагають армії.

"По Києву я вже помітив рекламні щити однієї з політичних сил. Вони просто перефразували свої передвиборчі гасла 2019 року. Тому можу підтвердити, що дехто з політиків вже розпочав передвиборчу кампанію. Що тут сказати? Політики завжди мають готуватися до виборів, навіть під час війни, особливо ті, що зараз в опозиції. Гадаю, що вони бояться цих виборів, тому що є велика перевага в рейтингах у Зеленського та його партії. Хоча і по цій партії дуже багато критики. Скоріш за все, вона буде повністю оновлена та будуть переглянуті її списки. Але опозиція все рівно цього побоюється. Тому можна сказати, що майбутня передвиборча кампанія буде занадто емоційною та бурхливою", – прогнозує Фесенко.

Потрібно дізнатися думку суспільства

Експерт додає, що в Україні має відбутися повноцінна дискусія щодо можливого проведення виборів в умовах війни. І потрібно не допустити, щоб вона переросла в якісь внутрішні розколи чи протистояння через це.

"Нам потрібно – спокійно, без істерик, взаємних звинувачень та без конспірології, провести дискусію: чи можемо ми у найближчі місяці організувати проведення виборів в умовах війни. Як на мене, коментар президента – це поштовх для такої дискусії. А в експертних колах вона вже точиться давно. Питання виборів варто дослідити соціологам: як саме українці ставляться до ідеї проведення виборів під час війни, чи варто витрачати величезні кошти. Вважаю, що це питання можна дослідити навіть у застосунку "Дія". Адже це не референдум, а лише вивчення громадської думки. Після цього вже можна буде робити якісь висновки", – пояснює Володимир Фесенко.

Як будемо голосувати: варіанти

Експерт каже, що після того як буде узгоджене питання щодо проведення виборів всередині суспільства, його потрібно погодити з міжнародними партнерами. Також потребує змін виборчий кодекс, щоб була можливість проголосувати для людей, які поміняли місце проживання під час війни, а особливо для тих, хто за кордоном.

"Я вважаю, що зараз ніяких виборів не буде. Чергові вибори до парламенту мали відбутися в кінці жовтня цього року, по всіх процедурах вони б вже зараз стартували. Для того щоб відбулися президентські вибори наступного року, потрібно змінити закон про воєнний стан, додавши норму, що за певних умов можна проводити вибори під час воєнного стану. Друге – потрібно виділити гроші на саму кампанію, а оскільки на дві третини бюджет фінансується нашими партнерами, то потрібна їх згода на це. Ще одне важливе питання: якими будуть варіанти голосування. Перший, який дуже критично сприймається - електронне голосування. Другий варіант – це голосування поштою. Така процедура діє в США та багатьох європейських країнах. Гадаю, скоріш за все, саме вона можлива і у нас. Але, підкреслю, що все це потрібно зафіксувати законодавчо", – зазначає Володимир Фесенко.

Коли можуть відбутися вибори

Політолог підкреслює, що все це у будь-якому разі стосується чергових президентських виборів, бо до парламентських ми вже не встигнемо підготуватися. Навіть, якщо вносити якісь законодавчі зміни, то це можливо лише у вересні, а по термінах ми не встигнемо, плюс купа організаційних питань, до яких країна не готова.

"Гадаю, що в будь-якому випадку вибори відбудуться не раніше березня наступного року. Якщо буде таке рішення, тоді передвиборча кампанія розпочнеться вже в кінці цього року – створення виборчих комісій і все інше. А вже у січні почнуть висувати кандидатів. Але якщо взимку у нас буде така ж ситуація як минулого року з обстрілами, то ніяких виборів навесні звісно не буде. Врешті, якщо ми відкладемо вибори на декілька місяців, чи на півроку, то я вважаю, що нічого страшного через це не станеться", – прогнозує Володимир Фесенко.

Що кажуть про вибори у парламенті

А ось у парламенті поки не бачать перспектив для проведення виборів під час війни.

Там вважають, що громадська думка (опитування в "Дії") не може мати визначального значення у питанні проведення виборів.

"Нам потрібно дотримуватися конституційних принципів виборчого права, а це – загальні, прямі, вільні вибори. За законом право проголосувати мають всі громадяни, які мають право голосу і які захочуть взяти участь у виборах. Тут потрібно враховувати, що у нас дуже багато громадян, які мають виборче право, але вимушено живуть за кордоном. Ще більше тих, хто має виборче право, воюють на передовій лінії фронту. Значна частина громадян України проживають на тимчасово окупованих територіях. Але ж всі вони є виборцями. Тобто забезпечити їм можливість взяти участь у виборах, на мій погляд, дуже проблематично, якщо й взагалі можливо", – розповідає сайту ТСН.ua Федір Веніславський, представник президента у Верховній Раді України, член комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За законом право проголосувати мають всі громадяни. які мають право голосу / Фото: УНІАН

Він додає, що вибори можуть вважатися вільними тоді, коли є вільна діяльність усіх суб’єктів виборчого процесу – кандидатів, політичних партій, ЗМІ, українських та міжнародних спостерігачів.

"До речі, президент тонко підмітив про спостерігачів. Якщо вони готові йти в окопи, умовно кажучи на лінію вогню, де також має бути забезпечена реалізація виборчого права, то тоді гіпотетично вибори можна провести. Хоча я думаю, що це була іронія з боку президента. Зараз говорити про вільну передвиборчу діяльність політичних партій, кандидатів, ЗМІ на тимчасово окупованих територіях, де проживають також виборці-громадяни України – неможливо, як і в безпосередній близькості до лінії фронту. Тобто принцип вільних та загальних виборів, під великим питанням, як і загалом дотримання конституційних принципів і міжнародних стандартів в галузі виборчого права. Тому, на мій погляд, забезпечити їх дотримання в умовах повномасштабної війни, просто нереально", – зазначає Веніславський.

Він додає, що є ще однин важливий складник виборчого процесу – безпека. Держава має гарантувати безпеку для усіх учасників виборчого процесу. А зробити це в умовах терористичної війни, яку проти нас розв’язала Росія, неможливо.

"В жодному куточку України, жодне приміщення не є безпечним. Ми це бачимо на прикладі обстрілу Чернігова, обстрілу школи на Сумщині і в інших містах. Ворог атакує в переважній більшості об’єкти цивільної інфраструктури. Тому забезпечити безпеку громадян неможливо в умовах війни. А ці чинники, на мій погляд, вказують на те, що проведення виборів вкрай малоймовірне. Більше того, існує норма Конституції, яка має тлумачитися таким чином, що лише після завершення правового режиму воєнного стану можуть відбутися чергові вибори народних депутатів України", – підсумовує Федір Веніславський.

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