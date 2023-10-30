Окупанти перейшли до активних дій під Бахмутом - Сирський

Під Бахмутом Донецької області окупаційні війська Російської Федерації перейшли до активних дій і значно посилили своє угруповання.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Ситуацію на сході України обстановка залишається складною. Загарбники не залишають спроб домогтися успіхів і щодня атакують позиції Сил оборони.

"Особливу активність проявляє в районі Куп’янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник значно посилив своє угруповання і перейшов від оборони до активних дій", - розповів Сирський.

З його слів, окупанти намагаються зупинити просування українських військ і відновити втрачене становище, використовуючи десантні підрозділи. На окремих ділянках РФ використовує штурмові групи із загонів Шторм Z, а також збільшують застосування дронів-камікадзе.

"Завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", - наголосив Сирський.

Ситуація біля Бахмута

Аналітики ISW повідомили про успіхи ЗСУ біля Бахмута на Донеччині. Зазначається, що протягом минулої доби, 29 жовтня, українські війська просунулися під містом за залізничну колію.

Тим часом в українському Генштабі наголошують, що РФ перекидає сили до Бахмута. Зазначається, що українські оборонці мають успіхи східніше Кліщіївки та східніше Андріївки. Росіяни зазнають втрат.

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