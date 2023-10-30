Нічна атака армії РФ: скільки дронів та ракет збили сили ППО

Вночі проти 30 жовтня РФ атакувала Україну безпілотниками "Shahed". Сили протиповітряної оборони знищили всі 12 ворожих дронів-камікадзе. Також збито дві російські керовані авіаційні ракети Х-59.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу та Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч проти 30 жовтня противник завдав чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131. Протиповітряною обороною знищено усі 12 ворожих "шахедів", - йдеться у зведенні.

Тим часом ПС інформують, що окупанти пускали ракети з літаків із повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Своєю чергою, безпілотники летіли з південно-східного напрямку - російського Приморсько-Ахтарська.

"Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей", - йдеться у повідомленні.

До слова, голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі оборонці з ПвК "Схід" збили в небі над областю дві ворожі ракети. Повітряна тривога в області лунала від 01:34 до 02:25.

"Уламки впали у Дніпровському районі. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок та авто", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері 29 жовтня у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Зокрема, на Хмельниччині сталися вибухи. У небі над областю спрацювали сили ППО.

Крім того, у Дніпрі пролунали вибухи. Тривога в області тривала 01:34 - 02:25. ПС попереджали про ракетну небезпеку.

Після опівночі Повітряні Сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації. Зокрема, сирени лунали на Миколаївщині та Херсонщині.

Читайте також: