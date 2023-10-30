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У Дніпрі пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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У Дніпрі пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Ворог знову не дає спати українцям / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

У ніч проти 30 жовтня 2023 року у Дніпрі пролунали вибухи.

Про це інформують моніторингові канали. 

"У передмісті Дніпра чутно вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога", - також повідомляє Суспільне. 

Моніторингові канали повідомляють, що попередньо, по Дніпру застосовано ракету "Іскандер-К". Очікуємо офіційної інформації.

Перебувайте в укриттях до відбою. 

Нагадаємо, що росіяни з тимчасово окупованого лівого берега атакували Херсон, є травмовані містяни

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Дата публікації
Перегляди
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