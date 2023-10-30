У Дніпрі пролунали вибухи: перебувайте в укриттях

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
У ніч проти 30 жовтня 2023 року у Дніпрі пролунали вибухи.
Про це інформують моніторингові канали.
"У передмісті Дніпра чутно вибухи. У місті та області оголошена повітряна тривога", - також повідомляє Суспільне.
Моніторингові канали повідомляють, що попередньо, по Дніпру застосовано ракету "Іскандер-К". Очікуємо офіційної інформації.
Перебувайте в укриттях до відбою.
Нагадаємо, що росіяни з тимчасово окупованого лівого берега атакували Херсон, є травмовані містяни.
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