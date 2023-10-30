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В Днепре раздались взрывы: находитесь в укрытиях

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
20
Время на прочтение
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В Днепре раздались взрывы: находитесь в укрытиях

Враг снова не дает спать украинцам / Фото: ТСН.ua

Идет очередная беспокойная ночь для украинцев.

В ночь на 30 октября 2023 года в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

"В пригороде Днепра слышны взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога", — также сообщает Общественное.

Мониторинговые каналы сообщают, что предварительно , по Днепру применена ракета "Искандер-К". Ожидаем официальную информацию.

Находитесь в укрытиях до отбоя.

Напомним, что россияне с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон, есть травмированные горожане.

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Дата публикации
Просмотры
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