В Днепре раздались взрывы: находитесь в укрытиях

В ночь на 30 октября 2023 года в Днепре прогремели взрывы.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

"В пригороде Днепра слышны взрывы. В городе и области объявлена воздушная тревога", — также сообщает Общественное.

Мониторинговые каналы сообщают, что предварительно , по Днепру применена ракета "Искандер-К". Ожидаем официальную информацию.

Находитесь в укрытиях до отбоя.

Напомним, что россияне с временно оккупированного левого берега атаковали Херсон, есть травмированные горожане.

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