Аналітики ISW повідомили про успіхи ЗСУ біля Бахмута

Протягом минулої доби, 29 жовтня, українські війська просунулися під Бахмутом на Донеччині за залізничну колію.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW)

Аналітики з посиланням на опубліковані 29 жовтня геолокаційні кадри повідомляють, що ЗСУ просунулися за залізничну колію на південь від Андріївки, що 10 км на південний захід від Бахмута.

Крім того, українські військові просунулися на заході Запорізької області. Так, у Генштабі повідомили, що армія продовжувала наступ на Мелітопольському (захід Запорізької області) напрямку.

Тим часом російський військовий блогер заявив, що минулого тижня українські Сили оборони встановили контроль над певними позиціями на Запорізькому напрямку.

Інший пов’язаний з Кремлем російський військовий блогер стверджував, що минулого тижня окупанти намагалися повернути втрачені позиції поблизу Кліщіївки та Андріївки, а також нібито відкинули українські сили з позицій біля Берхівського водосховища, яке розташоване приблизно за 2 км на північний захід від Бахмута.

Ще один блогер, який також пов’язаний з Кремлем, заявив, що на південь від Бахмута точилися позиційні бої.

Карта бої ISW. Бахмут.

Як повідомлялося, РФ перекидає резерви і атакує на флангах на Бахмутському напрямку. Ворог атакує на північному фланзі біля Бахмута, але більш важкі бої тривають на південному фланзі.

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