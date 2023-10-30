Аналитики ISW сообщили об успехах ВСУ возле Бахмута

За прошедшие сутки, 29 октября, украинские войска продвинулись под Бахмутом на Донетчине за железнодорожный путь.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны ( ISW )

Аналитики со ссылкой на опубликованные 29 октября геолокационные кадры сообщают, что ВСУ продвинулись за железнодорожный путь к югу от Андреевки, что в 10 км юго-западнее Бахмута.

Кроме того, украинские военные продвинулись на западе Запорожской области. Так, в Генштабе сообщили, что армия продолжала наступление на Мелитопольском (западе Запорожской области) направлении.

Между тем, российский военный блоггер заявил, что на прошлой неделе украинские Силы обороны установили контроль над определенными позициями на Запорожском направлении.

Другой связанный с Кремлем российский военный блоггер утверждал, что на прошлой неделе оккупанты пытались вернуть утраченные позиции вблизи Клищиевки и Андреевки, а также якобы отвергли украинские силы с позиций у Берховского водохранилища, расположенного примерно в 2 км северо-западнее Бахмута.

Еще один блоггер, также связанный с Кремлем, заявил, что к югу от Бахмута шли позиционные бои.

Карта бои ISW. Бахмут.

Как сообщалось, РФ опрокидывает резервы и атакует на флангах на Бахмутском направлении. Враг атакует на северном фланге у Бахмута, но более тяжелые бои продолжаются на южном фланге.

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