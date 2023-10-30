Ночная атака армии РФ: сколько дронов и ракет сбили силы ПВО

Ночью против 30 октября РФ атаковала Украину беспилотниками "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили все 12 вражеских дронов-камикадзе. Также сбиты две российские управляемые авиационные ракеты Х-59.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба и Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 30 октября противник нанес очередной авиационный удар по Украине, применив 12 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131. Противовоздушная оборона уничтожила все 12 вражеских "шахедов", — говорится в возведении.

Между тем, ПС информируют, что оккупанты пускали ракеты с самолетов из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области. В свою очередь, беспилотники летели с юго-восточного направления – русского Приморско-Ахтарска.

"Все 14 воздушных целей противника были уничтожены противовоздушной обороной, в частности, в пределах Николаевской, Херсонской Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областей", — говорится в сообщении.

К слову, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ночью защитники из ПВК "Восток" сбили в небе над областью две вражеские ракеты. Воздушная тревога в области звучала с 01:34 до 02:25.

"Обломки упали в Днепровском районе. Там повреждены пятиэтажка, частный дом и авто", — говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 29 октября в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. В частности, в Хмельницкой области произошли взрывы. В небе над областью сработали силы ПВО.

Кроме того, в Днепре раздались взрывы. Тревога в области продолжалась 01:34 – 02:25. ПС предупреждали о ракетной опасности.

После полуночи Воздушные Силы ВСУ предупредили об активности вражеской авиации. В частности, сирены звучали в Николаевской и Херсонской областях.

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