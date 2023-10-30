В Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Около полуночи в Хмельницкой области произошли взрывы. Во время воздушной тревоги в небе над областью сработали силы ПВО.

Об этом сообщил первый заместитель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"В очередной раз спасибо силам ПВО за отличную работу. Пострадавших нет. Повреждений объектов инфраструктуры нет", — говорится в сообщении.

К слову, в Хмельницкой области тревогу объявили в 22:21. Она продолжалась до 23:42. Воздушные силы сообщали, что ударные БпЛА двигаются в направлении Староконстантинова.

Напомним, также ночью и Воздушные Силы ВСУ предупреждали об активности вражеской авиации. Воздушная тревога была объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

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