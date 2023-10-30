На Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

Близько опівночі на Хмельниччині сталися вибухи. Під час повітряної тривоги у небі над областю спрацювали сили ППО.

Про це повідомив перший заступник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Вкотре дякуємо силам ППО за відмінну роботу. Постраждалих немає. Пошкоджень обʼєктів інфраструктури немає", - йдеться у повідомленні.

До слова, у Хмельницькій області тривогу оголосили о 22:21. Вона тривала до 23:42. Повітряні сили повідомляли, що ударні БпЛА рухаються у напрямку Старокостянтинова.

Нагадаємо, також вночі Повітряні Сили ЗСУ попереджали про активність ворожої авіації. Повітряна тривога була оголошена у Херсонській та Миколаївській областях.

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