"Хаосу буде ще більше": Подоляк прокоментував мітинги проти євреїв у Росії

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що до антиєврейських протестів у Росії, які прокотилися Дагестаном, призвели передумови, які були сформовані десятиліттями неправильної, "псевдоасимілятивної" політики в РФ, толерування беззаконної поведінки агресивних режимів, що порушують глобальні правила, та очевидного загравання з російськими планами "зміни світового порядку".

Про це він написав у соцмережі Х (Twitter).

"Просто зараз пожинаємо дедалі гіркіші плоди: укорінення ненависті до різних етнічних груп із подальшими спробами їх знищення; залишкове руйнування світових інститутів; медійне бравування відвертими звірствами проти цивільного населення та масштабування війни з геноцидним компонентом. Росія для більшої наочності запустила офіційні антиєврейські погроми. Тому що досі вважає демократичний світ... слабким, терплячим, нездатним протистояти агресії. Необхідно нарешті приймати правильні рішення. Не можна закінчувати компромісами те, що руйнує систему світових відносин. Не можна заохочувати демонстративного вбивцю. Не можна залишати РФ у нинішньому вигляді. Не можна повторювати 2008 і 2014 роки. Інакше хаосу буде ще більше..." - пояснив Подоляк.

Нагадаємо, 29 жовтня, на території Північно-Кавказького федерального округу РФ, де проживає багато мусульман, відбулися антиізраїльські акції. ТСН.ua зібрав усе, відомо про масові заворушення (фото, відео).

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