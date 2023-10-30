За погромом у Махачкалі може стояти ФСБ: експерт назвав цілі

Антисемітські виступи в Дагестані, які призвели до погрому в аеропорту Махачкали, — спроба каналізувати протестні настрої, властиві цьому російському регіону.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу FREEДОМ директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

“Дагестан — досить складна територія. І ми знаємо, що в Дагестані вже були протести різного штибу, зокрема, були протести проти мобілізації. Ця протестна енергія зараз досить вміло спрямована проти євреїв, тобто каналізована в антисемітському річищі”, — зазначив він.

Семиволос також не виключив, що це “вірусні дії”, спрямовані не лише на народи Північного Кавказу, але й на Близький Схід.

“Демонстраційна дія, яка, можливо, передбачається, підірве Близький Схід. Тобто дивіться, ваші брати громлять аеропорт і діють таким чином. Чому б вам не діяти так само у своїх країнах, не вийти практично на бунт, вимагаючи якихось радикальніших речей”, — каже експерт.

“Я не виключаю, що це завдання стояло, окрім каналізації протестів у загальній атмосфері ненависті, яка створена російським телебаченням”, — вважає директор Центру близькосхідних досліджень.

Він вважає, що за організацією погрому може стояти одна з веж Кремля. Інша вежа, за його оцінкою, налякана і намагається видати відверто антисемітські виступи за звичайні заворушення.

“Реалістично можна припустити, що це люди, пов’язані з ФСБ… Там культура ненависті є досить поширеною, антисіоністські настрої теж досить поширені. Тому, власне, якщо грішити на когось, то саме на цю вежу Кремля”, — пояснив Семиволос.

На його думку, якщо організація цих протестів є частиною боротьби за владу, то вони в Дагестані повторюватимуться.

Водночас експерт не вважає, що цей російський регіон стане найближчим часом точкою, з якої розпочнеться дестабілізація та фрагментація РФ. Однак залишатиметься “больовою та дуже чутливою точкою”.

Нагадаємо, що внаслідок масових заворушень в аеропорту столиці Дагестану постраждали понад 20 людей, аеродром розгромлений.

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