За погромом в Махачкале может стоять ФСБ: эксперт назвал цели

Антисемитские выступления в Дагестане, повлекшие погром в аэропорту Махачкалы, — попытка канализировать протестные настроения, свойственные этому российскому региону.

Такое мнение высказал в эфире телеканала FREEДОМ директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

Дагестан — довольно сложная территория. И мы знаем, что в Дагестане уже были протесты разного рода, в частности, были протесты против мобилизации. Эта протестная энергия сейчас достаточно умело направлена против евреев, то есть канализована в антисемитском русле», — отметил он.

Семиволос также не исключил, что это вирусные действия, направленные не только на народы Северного Кавказа, но и на Ближний Восток.

“Демонстрационное действие, возможно, предполагаемое, подорвет Ближний Восток. То есть смотрите, ваши братья громят аэропорт и поступают таким образом. Почему бы вам не действовать так же в своих странах, не выйти практически на бунт, требуя каких-нибудь более радикальных вещей”, — говорит эксперт.

"Я не исключаю, что эта задача стояла, кроме канализации протестов в общей атмосфере ненависти, созданной российским телевидением", — считает директор Центра ближневосточных исследований.

Он считает, что за организацией погрома может стоять одна из башен Кремля. Другая башня, по его оценке, испугана и пытается выдать откровенно антисемитские выступления за обычные беспорядки.

“Реалистически можно предположить, что это люди, связанные с ФСБ … Там культура ненависти довольно распространена, антисионистские настроения тоже довольно распространены. Поэтому, собственно если грешить на кого-то, то именно на эту башню Кремля», — пояснил Семиволос.

По его мнению, если организация этих протестов является частью борьбы за власть, то они будут повторяться в Дагестане.

В то же время, эксперт не считает, что этот российский регион станет в ближайшее время точкой, с которой начнется дестабилизация и фрагментация РФ. Однако будет оставаться "болевой и очень чувствительной точкой".

Напомним, что в результате массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана пострадали более 20 человек, аэродром разгромлен.

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