В НАТО отреагировали на "погромы" в аэропорту Махачкалы

Такие попытки невыгодны Кремлю и будут попытки их подавить.

Беспорядки, произошедшие в воскресенье 30 октября, в дагестанском аэропорту Махачкала не выгодны Кремлю, несмотря на то, что это следствие разжигания ненависти российской пропагандой.

Об этом заявил директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс, сообщает Delfi.

По словам Сартса, стычки – это одно из проявлений радикализации российского общества.

"Российские СМИ разжигают ненависть к украинцам, Западу, а теперь и к Израилю. Напряженность в России растет, и Дагестан – одно из мест, откуда родом многие из погибших в Украине", – сказал он.

Также, по его мнению, такие попытки невыгодны Кремлю и будут попытки их подавить, – сказал эксперт.

"Кремлю и центральным властям ничто не угрожает, но с точки зрения логики авторитарной системы такие проявления – нечто такое, чего допускать нельзя, потому что события могут зайти непредсказуемо далеко". – добавил он.

Что предшествовало?

В воскресенье, 29 октября, на территории Северо-Кавказского федерального округа РФ, где проживают многие мусульмане, прошли антиизраильские акции. Россияне потребовали, чтобы евреев выселили из страны, а также запретили въезд гражданам Израиля.

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