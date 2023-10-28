Израиль ведет "войну человечества против варваров" — Нетаньяху

Израильский премьер осудил тех, кто обвиняет солдат ЦАХАЛ в военных преступлениях в Секторе Газы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война, которую ведет его страна против ХАМАС, имеет поддержку среди союзников в западном мире, поскольку является "войной человечества против варваров".

Такое заявление он сделал в субботу, 28 октября, во время пресс-конференции, передает The Times of Israel.

Израильский премьер назвал "лицемерами и лжецами" тех, кто смеет обвинять солдат израильской армии в военных преступлениях в Секторе Газа.

“ЦАХАЛ – самая нравственная армия в мире. ЦАХАЛ делает все, чтобы избежать вреда некомбатантам", — утверждал он, призывая мирных жителей северной части Сектора Газы покинуть зону ведения боевых действий и перебраться на юг.

Нетаньяху обвинил ХАМАС в том, что он "использует граждан как живой щит", использует больницы как штаб-квартиры террористов и использует горючее, предназначенное для больниц, для обеспечения своей войны.

Израильский премьер подчеркнул, что поддержка стран Запада засвидетельствовала понимание того, что "Израиль ведет не только свою войну, но и войну человечества против варваров".

"Наши союзники в западном мире и наши партнеры в арабском мире знают, что если мы не победим, они станут следующими в кампании завоеваний и убийств с оси зла", — говорит он.

Нетаньяху при этом отметил визиты солидарности лидеров Соединенных Штатов, Великобритании, Италии, Германии, Франции, Нидерландов, Греции, Кипра и т.д.

“Бывает, что нация стоит перед двумя путями – существовать или прекратить существование. Мы сейчас в таком испытании", – подчеркнул премьер.

Нетаньяху добавил, что Израиль готов к тому, что эта война будет "долгой и тяжелой"

“Это наша вторая война за независимость. Мы будем бороться за защиту отечества. Мы будем драться и не отойдем", – пообещал он.

Напомним, в этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на многотысячном пропалестинском митинге в Стамбуле, обвинив Запад в "резне" в Секторе Газы и назвав Израиль "оккупантом". После таких заявлений министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отдал приказ всем израильским дипломатическим представителям вернуться из Турции.

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