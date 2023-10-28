Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ядерные угрозы Кремля: на что сегодня готов Путин — мнение эксперта

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
661
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ядерные угрозы Кремля: на что сегодня готов Путин — мнение эксперта

Фото: ТСН.ua

Российский президент продолжит пугать мир ядерной войной, но вряд ли решится ее развязать.

Постоянные напоминания Кремля об арсенале своего ядерного оружия свидетельствуют о том, что хозяин Кремля Владимир Путин не готов нанести такой удар.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал политолог Олег Лесной.

"Я сторонник теории: если ты кого-то пугаешь, то ты должен делать, а если ты постоянно пугаешь, значит ты не готов на это... Если брать вот сегодня на сегодня, он [Путин] готов пугать [ядерным оружием], но применять пока не готов", — заметил эксперт.

Напомним, недавно государство-агрессор Россия проверила свою способность нанести мощный ядерный удар с земли, моря и воздуха. Учения включали испытательный запуск ракет из шахты, атомной подводной лодки и дальнего бомбардировщика.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
661
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация