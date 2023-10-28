Ядерні погрози Кремля: на що сьогодні готовий Путін — думка експерта

Постійні нагадування Кремля про арсенал своєї ядерної зброї свідчать про те, що господар Кремля Володимир Путін не готовий завдати такого удару.

Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону політолог Олег Лісний.

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"Я прихильник теорії: якщо ти когось лякаєш, то ти маєш робити, а якщо ти постійно лякаєш, то значить ти не готовий на це... Якщо брати от сьогодні на сьогодні, він [Путін] готовий лякати [ядерною зброєю], але застосовувати поки що не готовий", - зауважив експерт.

Нагадаємо, нещодавно держава-агресорка Росія перевірила свою здатність завдати потужного ядерного удару із землі, моря та повітря. Навчання включали випробувальний запуск ракет із шахти, атомного підводного човна та далекого бомбардувальника.

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