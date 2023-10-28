Ядерні погрози Кремля: на що сьогодні готовий Путін — думка експерта

Російський президент продовжить лякати світ ядерною війною, але навряд чи наважиться її розв’язати.
Постійні нагадування Кремля про арсенал своєї ядерної зброї свідчать про те, що господар Кремля Володимир Путін не готовий завдати такого удару.
Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону політолог Олег Лісний.
"Я прихильник теорії: якщо ти когось лякаєш, то ти маєш робити, а якщо ти постійно лякаєш, то значить ти не готовий на це... Якщо брати от сьогодні на сьогодні, він [Путін] готовий лякати [ядерною зброєю], але застосовувати поки що не готовий", - зауважив експерт.
Нагадаємо, нещодавно держава-агресорка Росія перевірила свою здатність завдати потужного ядерного удару із землі, моря та повітря. Навчання включали випробувальний запуск ракет із шахти, атомного підводного човна та далекого бомбардувальника.
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