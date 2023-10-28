Израиль начал "новую фазу" войны с ХАМАСом

В субботу, 28 октября, министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале "новой фазы" в войне против ХАМАС после того, как наземные силы вторглись в Сектор Газы, а военные ночью обстреляли объекты палестинской группировки.

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Мы атаковали над землей и под землей, мы атаковали террористов всех рангов, во всех местах. Команды силам обороны четкие: операция будет продолжаться до нового приказа", — сказал Галлант, добавив, что "земля в Газе содрогнулась".

Это заявление было сделано после встречи министра обороны Израиля с высшими должностными лицами службы безопасности, включая руководителей ЦАХАЛ, Шин Бет и Моссад.

Офис главного оборонного ведомства говорит, что он определил "направление действий по основным усилиям" в войне, включая "военные усилия, усилия по освобождению пленных, гражданские усилия и гуманитарные усилия".

"По другим сферам: мы готовимся защищать граждан Израиля. Гарантировать им безопасность. Мы это делаем на севере, в центре и повсюду", — пообещал Йоав Галлант.

Напомним, израильская армия сообщает о расширении наземных операций и призывает палестинцев немедленно передвигаться на юг.

Читайте также: