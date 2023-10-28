Атака на Курске АЭС: эксперт объяснил, зачем это нужно России

Олег Лесной считает, что это один из мобилизационных приемов пропагады, мол, нужно уходить и защищать Россию.

Российские средства массовой пропаганды сообщают, что три украинских беспилотника якобы попали по Курской АЭС.

Зачем российским пропагандистам нужно распространять такую информацию, объяснил политолог Олег Лисовой в эфире телемарафона 28 октября.

"Здесь два момента. Надо рассматривать любое заявление россиян в контексте. Недавно была атака на Хмельницкую область, в пяти километрах от Хмельницкой АЭС были падения беспилотников. И это, мне кажется, был очередной если не ядерный, то "около ядерный" акт терроризма. И потому, один из вариантов, что Россия таким образом закрывает этот информационный пробел. В том смысле, что вот видите: беспилотники условно наши летели в сторону одной АЭС, а тут вроде бы украинские беспилотники атакуют тоже ядерную компоненту. Второй вариант – это направленный на глубинный народ. Мол, видите, какие украинцы, что они творят и бойтесь их. Поэтому направляйтесь в мобцентры и идите воевать с ними", — объяснил политолог.

Также читайте Данилов прокомментировал взрывы возле Хмельницкой АЭС

Как отмечает Лисовой, этот прием не новый. "Не знаю, насколько он эффективен, но если примем во внимание, насколько четко и беспринципно работает российская пропаганда, то скорее всего это будет один из мобилизационных моментов", — добавляет он.

По мнению политолога, есть борьба с НАТО, с нацистами, а это еще один новый компонент.

"Видите, что делается – надо идти защищать уже свою родину... Понятно, что это – пропагандистский трюк", — подытожил Лесной.

Напомним, Россия заявила, что украинские БПЛА атаковали Курскую АЭС.

Читайте также: