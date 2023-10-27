Заря – Полесье: онлайн-видеотрансляция матча УПЛ

Смотрите в прямом эфире поединок 12-го тура чемпионата Украины по футболу.

В субботу, 28 октября, состоится матч 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) между "Зарей" и "Полесьем".

Команды сыграют на поле стадиона "Левый Берег" в Киевской области. Старт встречи – в 16:00.

Луганский клуб, который в прошлом сезоне выиграл "бронзу" чемпионата Украины, неудачно начал текущую кампанию и с 9 очками занимает лишь 13-е место. Правда, команда Валерия Кривенцова имеет два матча в запасе.

"Полесье" мощно дебютировало в элитном дивизионе. После 11 туров житомирский коллектив располагается на второй позиции в таблице УПЛ, набрав 22 очка.

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Заря" – "Полесье" из Youtube-канала FootballHub.

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